Ryzen 8000 w drodze. AMD szykuje procesory Granite Ridge z Zen 5

Ryzen 8000 to nadchodzące procesory AMD dla desktopów, które zobaczymy przed 2024 r. Firma je potwierdziła i wiemy, że są to CPU z linii Granite Ridge z rdzeniami opartymi na mikroarchitekturze Zen 5. Seria AMD Ryzen 8000 obejmie też nowe układy APU Strix Point z nowymi GPU opartymi na architekturze RDNA3+.

Ryzen 8000 to procesory AMD, których prędko nie zobaczymy. Jednak firma pierwszy raz potwierdziła CPU z tej serii i wiemy, że wykorzystają one rdzenie oparte na mikroarchitekturze Zen 5. Desktopowe układy to Granite Ridge. Natomiast nowe APU to Strix Point.

Procesory dla komputerów stacjonarnych z serii AMD Ryzen 8000 Granite Ridge będą miały rdzenie oparte na Zen 5, które powinny być wykonane w procesie TSMC N3. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o dodatkowych szczegółach. Na pewno pojawi się mnóstwo usprawnień, które pozwolą na zwiększenie wydajności oraz efektywności energetycznej.

Procesory AMD Ryzen 8000 Granite Ridge z Zen 5 do 2024 roku

Na nowe procesory AMD trochę sobie poczekamy. Linia Granity Ridge dla desktopów powinna pojawić się do 2024 r. Podobnie jest z nowymi APU Strix Point. Te drugie obok rdzeni Zen 5/4c mają zaoferować nowe GPU oparte na RDNA3+. Na więcej szczegółów w tym temacie będziemy musieli poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło