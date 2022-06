GeForce RTX 4060 ma być bardziej prądożerny od Nvidia RTX 3070

GeForce RXT 4060 to średniopółkowa karta grafiki, która ma zadebiutować na początku 2023 r. Świeże plotki mówią o tym, że jej prądożerność jest większa względem modelu Nvidia RTX 3070. Jest bardzo ciekawe, jak to przełoży się na wydajność Nvidia GeForce RTX 4060. Premiera planowana jest na styczeń przyszłego roku.

Nvidia GeForce RTX 4060 to wyczekiwana karta grafiki, która była obiektem wielu przecieków. Głównie za sprawą niższej ceny względem pozostałych modeli z GPU Ada Lovelace. W sieci pojawiły się nowe plotki. Te zakładają prądożerność wyższą względem RTX-a 3070.

Informacje na ten temat przekazał leaker kopite7kimi. Jeśli plotki są prawdziwe, to GeForce RTX 4060 może potrzebować więcej niż 220 W energii. Takie zapotrzebowanie na prąd ma RTX 3070 w edycji Founders Edition. Tak więc TDP może wzrosnąć do 250 W lub podobnej wartości, co warto mieć na uwadze.

Premiera karty grafiki Nvidia GeForce RTX 4060 w styczniu

Ostatnie plotki mówią o tym, że GeForce RTX 4060 nie zadebiutuje w tym roku, a dopiero w styczniu. Prawdopodobnie na targach CES 2022 w Las Vegas. Najpierw Nvidia chce wprowadzić na rynek droższe karty grafiki z GPU Ada Lovelace, co ma nastąpić jesienią. Dopiero potem przyjdzie czas na nieco tańsze modele.

źródło