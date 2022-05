GeForce RTX 4060 będzie ciekawy. Wycieka specyfikacja karty grafiki Nvidii

GeForce RTX 4060 to tańsza karta grafiki firmy Nvidia z GOU Ada Lovelace. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna modelu i ta jest obiecująca. Znajdziemy tu 4608 rdzeni CUDA, czyli blisko 30 proc. więcej w porównaniu do poprzedniej generacji. Ponadto Nvidia GeForce RTX 4060 otrzyma 8 GB pamięci GDDR6X.

Nvidia GeForce RTX 4060 to tańszy model karty grafiki z GPU Ada Lovelace. Mamy je zobaczyć już w lipcu. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna, która ukazuje nam ulepszenia względem poprzednika. Na co można liczyć?

Sercem Nvidia GeForce RTX 4060 będzie GPU AD106 z 36 jednostkami SM. Następnie mamy 4608 rdzeni CUDA, czyli o 28 proc. więcej w porównaniu do poprzedniej generacji. Szyna pamięci będzie 128-bitowa i posłuży do komunikacji z 8 GB pamięci typu GDDR6X, której to częstotliwość nie jest znana. Na obrazku jest informacja o 192-bitowej, ale to błąd. TDP wyniesie 200 W.

Pełna specyfikacja techniczna Nvidia GeForce RTX 4060 nieznana

Na razie nie dysponujemy pełną specyfikacją techniczną modelu Nvidia GeForce RTX 4060. Przy okazji grafiki zawierają również informacje o wyposażeniu pozostałych modeli z GPU Ada Lovelace, ale te informacje wyciekły do sieci już wcześniej. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do oficjalnej zapowiedzi.

