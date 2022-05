Radeon RX 7900 XT będzie mocny. Jest specyfikacja karty grafiki AMD

Radeon RX 7900 XT to flagowa karta grafiki AMD z GPU opartym na mikroarchitekturze RDNA 3. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Urządzenie otrzyma 24 GB szybkiej pamięci GDDR6 oraz 512 MB typu Infinity Cache. Ponadto AMD Radeon RX 7900 XT ma zaoferować 384-bitową szynę pamięci.

Radeon RX 7900 XT to karta grafiki AMD, która ma być naprawdę potężna. Plotki mówią o tym, że RDNA 3 nie dotrzyma kroku Ada Lovelace i taki GeForce RTX 4090 ma zaoferować większą wydajność. Jednak częściowa specyfikacja techniczna modelu czerwonych również robi wrażenie.

AMD Radeon RX 7900 XT otrzyma topowy GPU oparty na RDNA 3, czyli Navi 31. Ma on otrzymać do 240 jednostek CU i nawet 15360 rdzeni. Następnie mamy do 24 GB pamięci VRAM typu GDDR6 oraz 512 MB Infinity Cache. Szyna ma być 384-bitowa.

Premiera karty grafiki AMD Radeon RX 7900 XT w drugiej połowie roku

Wiemy, że AMD zamierza zaprezentować karty grafiki z RDNA 3 w drugiej połowie 2022 r. Do tego czasu nowe modele będą obiektem jeszcze wielu przecieków. Radeon RX 7900 XT zapowiada się konkretnie, ale tak naprawdę może mieć trudności w rywalizacji z RTX-em 4090. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka miesięcy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Windows 11

źródło