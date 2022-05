GeForce RTX 4090 ma dostać 24 GB pamięci GDDR6X

GeForce RTX 4090 to flagowa karta grafiki marki Nvidia na 2022 r. Nowe plotki mówią o tym, że zaimplementowany w niej GPU Ada Lovelace ma współpracować z 24 GB pamięci typu GDDR6X 21 Gbps. Zapotrzebowanie na energię karty grafiki Nvidia GeForce RTX 4090 ma być jednak ogromne i TDP wyniesie aż 600 W.

GeForce RTX 4090 to flagowa karta grafiki z GPU Ada Lovelace. Nvidia planuje je zaprezentować w drugiej połowie 2022 r. Tymczasem pojawiły się nowe plotki. Tym razem są to szczegóły związane z kośćmi GDDR6X, które znajdą się w tym modelu. Będą to naprawdę wydajne pamięci.

Informacje przekazał leaker kopite7kimi, który wspomniał też o modelu GeForce RTX 4070. Zacznijmy może od niego. Nvidia umieści tu GPU AD104-400. Układ będzie wspomagany przez 12 GB pamięci GDDR6 18 Gbps. Współczynnik TGP wyniesie w tym przypadku 300 W.

Nvidia GeForce RTX 4090 z 24 GB pamięci GDDR6X

Nvidia GeForce RTX 4090 to flagowa karta grafiki, gdzie znajdzie się dwa razy więcej pamięci. Będzie ona też szybsza, bo w tym przypadku zostaną zaimplementowane kości GDDR6X 21 Gbps. Źródło wspomina też o TDP na poziomie aż 600 W. Zapotrzebowanie na energię w tym urządzeniu będzie więc naprawdę duże, co warto z pewnością mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Windows 11

źródło