Radeon RX 7900 XT ma zapewnić kilka razy lepszą wydajność względem 6900

Radeon RX 7900 XT to flagowa karta grafiki AMD z GPU RDNA 3. Nowe plotki mówią o tym, że wydajność względem modelu 6900 pod pewnymi względami może być nawet kilkukrotnie większa. Dotyczy to FP32, gdzie może zbliżyć się nawet do aż 92 teraflopsów. Poza tym układ karty Radeon RX 7900 XT ma osiągać 3 GHz.