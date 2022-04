Radeon RX 7700 XT w przecieku. Wycieka specyfikacja karty AMD z Navi 33

Radeon RX 7700 XT to jedna z nadchodzących kart grafiki AMD. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie ma otrzymać układ GPU Navi 33 oraz 8 GB pamięci typu GDDR6. Ma ona komunikować się poprzez 128-bitową szynę. Zobaczmy, co wiemy o karcie Radeon RX 7700 XT i kiedy ją zobaczymy w ofercie.