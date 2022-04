Radeon RX 6300 w drodze. Nowa karta grafiki AMD otrzyma 2 GB pamięci

Radeon RX 6300 to nowa karta grafiki firmy AMD. Producent szykuje ją z myślą o partnerach OEM. To oznacza, że nie kupimy jej bez nowego komputera. Specyfikacja techniczna obejmie GPU Navi 24 oraz 2 GB pamięci VRAM. Ponadto AMD Radeon RX 6300 zaoferuje tylko 32-bitową szynę pamięci i obsługę PCIe 3.0.

Radeon RX 6300 to nowa karta grafiki, którą szykuje AMD. Informacje na temat planów czerwonych uzyskał leaker KOMACHI_ENSAKA. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam, że jest to bardzo podstawowy model, który nie zaoferuje dużej wydajności.

AMD w karcie grafiki Radeon RX 6300 umieści GPU Navi 24. Zegary taktujące nie są jednak znane. Następnie mamy 2 GB pamięci VRAM, która będzie komunikować się poprzez bardzo wąską szynę. Interfejs będzie zaledwie 32-bitowy. Poza tym model ma korzystać z PCIe 3.0. Nie ma co więc liczyć na duże możliwości.

Karta grafiki AMD Radeon RX 6300 dla partnerów OEM

Karta grafiki Radeon RX 6300 tworzona jest z myślą o partnerach OEM. To oznacza, że nie kupimy jej osobno w sklepach. Znajdzie się pod obudową bardzo budżetowych komputerów. Na razie nie wiadomo, kiedy takie urządzenia pojawią się w sprzedaży. Nastąpi to zapewne później w tym roku. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

