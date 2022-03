Snapdragon 8 Gen 1 Plus to nowy procesor Qualcomma. Ma go otrzymać m.in. Xiaomi 12 Ultra. Nie będzie to jednak pierwszy smartfon z tym układem. Tym ma być rzekomo nowy model z serii Lenovo Legion, który powstaje pod nazwą kodową Halo. Zapowiedź SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus ma odbyć się w przyszłym kwartale.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus to procesor dla flagowców, którego premiera ma odbyć się w przyszłym kwartale. Układ znajdzie się w różnych smartfonach z wyższej półki cenowej i wśród nich ma być Xiaomi 12 Ultra, który zbliża się wielkimi krokami. Nie będzie to jednak pierwszy telefon z tym układem.

Wiemy, że Snapdragon 8 Gen 1 Plus ma być podrasowanym układem z końcówki 2021 r. Qualcomm zwiększy w nim taktowanie rdzeni CPU oraz GPU, co powinno zapewnić o około 20 proc. lepszą wydajność. Poza tym produkcja ma ponownie odbywać się w 4-nm litografii, ale zajmie się nią nie Samsung, a tajwańskie TSMC.

Przed Xiaomi 12 Ultra Snapdragon 8 Gen 1 Plus u Lenovo

Jeśli plotki są prawdziwe, to pierwszym smartfonem z procesorem Snapdragon 8 Gen 1 Plus ma być nowy telefon do gier z serii Lenovo Legion. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową „Halo”. Zapewne jednak zapowiedź Xiaomi 12 Ultra odbędzie się niedługo po tym modelu. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło