Apple M2 – wszystko, co wiemy o nowym procesorze dla Mac

Apple M2 to nowy procesor, który trafi do części komputerów Mac na 2022 r. Dotyczy to tych tańszych urządzeń, jak MacBook Air, podstawowy Pro czy Mac Mini. Co już wiemy o tym układzie i jakie on wniesie zmiany? W tym artykule zebraliśmy znane informacje o procesorze Apple M2. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Apple M2 to autorski układ, który firma opracowuje pod nazwą kodową Staten. Procesor trafi do wybranych komputerów Mac bez dopisku Pro, które gigant szykuje na ten rok. Co nowego wprowadzi ten chip i jakie zmiany mogą się pojawić względem M1? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania. Oficjalna zapowiedź powinna odbyć się we wtorek na konferencji Peek Performance.

8 rdzeni CPU i lepszy GPU

W M1 umieszczono 8-rdzeniowe CPU i GPU. Apple M2 również ma otrzymać 8 rdzeni CPU (4+4 lub 6+2), ale te powinny być taktowane wyższymi zegarami względem poprzedniego chipu, co przełoży się na wzrost wydajności. Na tak dużą moc, która jest w 10-rdzeniowych M1 Pro i Max jednak nie liczmy. Układ GPU może dostać nie 8, a 9 lub 10 rdzeni, co też przełoży się na większe możliwości obliczeniowe.

Więcej niż 16 GB pamięci RAM

Apple w M1 ograniczyło obsługę pamięci RAM do kości o łącznym rozmiarze 16 GB. Dla części osób to trochę za mało. Plotki mówią o tym, że wraz z M2 zostanie dodanie wsparcie dla maksymalnie 32 GB RAM-u. Na obsługę 64 GB, które oferuje M1 Max, jednak nie liczmy. To na razie pozostanie domeną droższych komputerów z logo nadgryzionego jabłka, które mają w nazwach dopisek Pro.

Litografia 4 nm pod znakiem zapytania

Produkcją Apple M2 zajmie się ponownie TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Pewne plotki mówią o tym, że chip zostanie wykonany w 4-nm węźle, a nie 5 nm jak to jest w poprzednich procesorach firmy. To pozwoli na zwiększenie liczby tranzystorów i jednocześnie obniżenie zapotrzebowania na energię. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się już w trakcie oficjalnej zapowiedzi. Firma zapewne nie omieszka pochwalić się wykorzystaną litografią.

Te komputery Mac powinny dostać Apple M2

Apple M2 to procesor, który trafi do tańszych komputerów z logo nadgryzionego jabłka. Plotki mówią o tym, że SoC znajdzie się najpierw w podstawowym laptopie MacBook Pro z 13-calowym ekranem. Następnie jest nowy Mac Mini. Chipu spodziewajmy się także w nowych MacBookach Air oraz iMacach z 24-calowymi wyświetlaczami. W międzyczasie szykowany jest także Mac Studio.

Także w tabletach iPad Pro 2022

Wiemy również, że Apple M2 trafi pod obudowę nowych tabletów iPad Pro 2022. Ich premiery spodziewamy się jednak dopiero jesienią tego roku. Najpierw zostanie wprowadzony do oferty iPad Air 5. To urządzenie otrzyma chip A15 Bionic.

Procesory Apple M2 Pro i Max dopiero za kilka miesięcy

Oczywiście z czasem spodziewajmy się także znacznie mocniejszych układów Apple M2 Pro oraz Max. Te procesory trafią do nowych MacBooków Pro i Maców Pro, ale na nie jeszcze trochę sobie poczekamy. Nie wykluczone, że do pierwszej połowy 2023 r., co warto mieć na uwadze.

źródło: opracowanie własne