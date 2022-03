Nvidia GeForce RTX 4090 z Ada Lovelace może dostać ponad 18 tys. rdzeni CUDA

Nvidia GeForce RTX 4090 to karta grafiki, która dostanie 5-nm GPU Ada Lovelace. Pojawiły się plotki mówiące o tym, że rdzeń może otrzymać nawet ponad 18 tys. rdzeni CUDA. Tak więc specyfikacja techniczna modelu Nvidia GeForce RTX 4090 będzie naprawdę mocna. Zobaczmy, kiedy spodziewać się tej karty grafiki.

Nvidia GeForce RTX 4090 to flagowa karta grafiki z serii 4000. Wiemy, że otrzymają one GPU Ada Lovelace i wygląda na to, że te dostaną naprawdę sporo rdzeni CUDA. W sieci pojawiły się świeże plotki obejmujące specyfikację techniczną nowego chipu w 5 nm, którego produkcją ma zająć się TSMC.

Jeśli plotki są prawdziwe, to w GPU AD102 dla karty grafiki Nvidia GeForce RTX 4090 znajdziemy nawet 144 jednostki SM. To oznacza, że względem GA102 z modelu 3090 będzie ich o 71 proc. więcej. To powinno przełożyć się na aż 18432 rdzenie CUDA! Względem 10752 z obecnej generacji.

Karta grafiki Nvidia GeForce RTX 4090 pewnie z PCI-E 5.0

Podejrzewa się także, że Nvidia GeForce RTX 4090 będzie pierwszą kartą grafiki w pełni zgodną z PCI-E 5.0. Podobnie zresztą, jak pozostałe modele z Ada Lovelace. Premiera powinna odbyć się w drugiej połowie roku. Możliwe, że nastąpi to jeszcze w trzecim kwartale 2022 r.

źródło