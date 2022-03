Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 7 w FastConnect 7800 marki Qualcomm

Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi 7 to kolejne rozwiązania z zakresu komunikacji bezprzewodowej, które wkrótce zobaczymy w smartfonach. Stanie się to możliwe dzięki FastConnect 7800. To nowy chip opracowany przez firmę Qualcomm pokazany na MWC 2022. Na pierwsze telefony z Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 7 trochę sobie poczekamy.

FastConnect 7800 zapewni wsparcie dla Bluetooth 5.3 z LE Audio oraz ANT+. Dzięki Snapdragon Sound można będzie liczyć na dźwięk w jakości do 24-bit 96 kHz. W przypadku rozmów telefonicznych będzie to 32 kHz. Wraz z Wi-Fi 7 stanie się możliwe przesyłanie danych z prędkością do aż 5,8 Gbps. Natomiast bez dostępu pasma 6 GHz ma to być do 4,3 Gbps.

Pierwsze smartfony z FastConnect 7800 i Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 7 nie na dniach

Qualcomm na razie pochwalił się samym chipem FastConnect 7800 w trakcie prezentacji na MWC 2022, gdzie pokazano także nowy modem 5G Snapdragon X70. Na pierwsze telefony z tymi rozwiązaniami jednak trochę sobie poczekamy. Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi 7 prędko w smartfonach się nie pojawią.

