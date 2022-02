AMD Ryzen 7000 'Zen 4′ ma dostać iGPU RDNA 2 z zegarem 1,1 GHz

Ryzen 4000 to nowe procesory, które AMD szykuje na drugą połowę 2022 r. Zostaną oparte one na mikroarchitekturze Zen 4 i wiemy, że otrzymają iGPU RDNA 2. W sieci pojawiły się nowe plotki, które mówią o zegarze taktującym układ graficzny. Zobaczmy, co AMD planuje pod tym względem z myślą o CPU Ryzen 7000.