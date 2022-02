Snapdragon 8 Gen 2 — Qualcomm umieści w nim wsparcie dla AV1

Snapdragon 8 Gen 2 to nowy procesor firmy Qualcomm, który zostanie pokazany pod koniec tego roku. Pierwsze smartfony dostaną go w 2023 r. Dowiadujemy się, że chip zapewni wsparcie dla kodeka AV1. Nowy SoC powstaje pod nazwą kodową SM8550. Qualcomm pewnie zaprezentuje układ Snapdragon 8 Gen 2 w grudniu.

Snapdragon 8 Gen 2 to procesor, który trafi do smartfonów w 2023 r. Qualcomm opracowuje nowy układ SoC pod nazwą SM8550 i jest to nowa platforma dla flagowców z systemem Android. W sieci pojawiły się nowe informacje o planach producenta i te związane są z obsługą AV1.

Kodek AV1 został opracowany przez konsorcjum Alliance for Open Media, które składa się m.in. z firm ARM, AMD, Microsoft czy Mozilla. Nie jest on jednak zbyt szeroko wykorzystywany i na razie został powszechnie wykorzystany w YouTubie czy Netfliksie. Z czasem pewnie to ulegnie zmianie.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 rozpowszechni AV1

Jeśli Snapdragon 8 Gen 2 dostanie wsparcie dla kodeka AV1, to rozwiązanie powinno zostać bardziej rozpowszechnione. Domyślamy się, że takie kodowanie wideo pojawi się w kolejnych aplikacjach do strumieniowania filmów. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać. Qualcomm powinien zaprezentować nowy układ w trakcie tegorocznego Tech Summit, który pewnie odbędzie się pod koniec listopada lub w grudniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło