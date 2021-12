Snapdragon 8 Gen 2 to nadchodzący procesor marki Qualcomm dla smartfonów. Kiedy odbędzie się jego premiera? Plotki mówią o tym, że już za kilka miesięcy, co też w zasadzie nie dziwi. Nowy układ będzie ulepszoną wersją chipu pokazanego pod koniec listopada. Snapdragon 8 Gen 2 trafi do droższych telefonów.