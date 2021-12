Ryzen 6000 Rembrandt to nadchodzące APU firmy AMD. Plotki mówią o tym, że dostaną bardzo wydajny GPU. Układ ma być klasy z grafiki GeForce GTX 1650. Zaoferuje więc naprawdę dużą wydajność. Dzięki temu na procesorach AMD Ryzen 6000 będzie można z powodzeniem pograć.

AMD szykuje nowe procesory na 2022 r. i wśród nich są APU Ryzen 6000 ukrywające się pod nazwą kodową Rembrandt. Otrzymają one zaingerowany układ GPU oparty na RDNA 2 i to nie byle jaki. Nowe plotki mówią o tym, że pod względem wydajności będzie można liczyć na moc bliską do tej oferowanej przez kartę grafiki Nvidia GeForce GTX 1650.

Oczywiście GeForce RTX 1650 nie jest najmocniejszą kartą grafiki na rynku, a modelem z niższej półki cenowej. Jednak integracja tak samego wydajnego GPU w nowych procesorach AMD z serii Rembrandt sprawi, że APU Ryzen 6000 pozwolą z powodzeniem na uruchamianie wcale nie najstarszych gier. To z pewnością cieszy.

AMD pokaże procesory APU Ryzen 6000 Rembrandt na CES 2022

Nowe procesory Ryzen 6000 z serii H i U mamy zobaczyć już w trakcie targów CES 2022 w Las Vegas, które startują 5 stycznia. Konferencja AMD odbędzie się dzień wcześniej. Układy Rembrandt zapowiadają się naprawdę ciekawie. Nie tylko za sprawą GPU opartego na RDNA 2, ale też architektury Zen 3 dla CPU.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Windows 11

źródło