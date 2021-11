Snapdragon 8 Gen 1 to procesor, który do tej pory w plotkach pojawiał się pod nazwą z dopiskiem 898. Qualcomm zdecydował się na uproszczenie nazewnictwa swoich układów, co przecieki sugerowały od jakiegoś czasu. Teraz producent rzeczywiście to potwierdził. Zrobił to na wideo opublikowanym na własnym kanale na kilka dni przed premierą.

Qualcomm udostępnił wideo, które możecie obejrzeć poniżej. Zapowiada ono procesor Snapdragon 8 Gen 1 i rzeczywiście w materiale pojawia się motyw „ósemki”. Tak więc wszystko wskazuje na uproszczenie nazewnictwa, co dla większości osób z pewnością będzie zmianą na plus. Oficjalna premiera układu już w przyszłym tygodniu.

Qualcomm pokaże procesor Snapdragon 8 Gen 1 w przyszłym tygodniu

Snapdragon 8 Gen 1 zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. W trakcie pierwszego dniach Tech Summit, czyli 30 listopada. Wtedy poznamy najważniejsze szczegóły związane z wyposażeniem tego układu. Nowy SoC będzie bardzo wydajny i ma otrzymać autorski rdzeń oparty na Cortex X2 oraz GPU Adreno 730.

