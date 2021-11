Wi-Fi 7 to nowy standard dla sieci bezprzewodowych, który jest w drodze. MediaTek planuje demo rozwiązania, które pokaże w trakcie styczniowych targów CES 2022 w Las Vegas. Firma już teraz chwali się m.in. do 2,4 razy lepszą prędkością Wi-Fi 7 w porównaniu do obecnej generacji standardu.