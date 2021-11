GeForce RTX 4090 to flagowa karta grafiki marki Nvidia na 2022 r. Urządzenie otrzyma GPU Ada Lovelace, który ma zaoferować naprawdę dużą wydajność. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Niestety przy okazji Nvidia GeForce RTX 4090 ma cechować się ogromnym zapotrzebowaniem na energię.

Nvidia GeForce RTX 4090 to jedna z kart grafiki, która otrzyma GPU z serii Ada Lovelace wykonany w 5 nm litografii. W tym przypadku jest to flagowy model na 2022 r. w ofercie zielonych. Urządzenie ma by bardzo wydajne, a specyfikacja techniczna z najwyższej półki. To jednak pociągnie za sobą duże zapotrzebowanie na energię.

Nowe plotki mówią o tym, że karty grafiki z Ada Lovelace mogą mieć TGP na poziomie nawet 450-600 W. To dużo, ale układ GPU z modelu GeForce RTX 4090 ma być naprawdę mocarny. Co już wiadomo o chipie AD102?

GPU Ada Lovelace z Nvidia GeForce RTX 4090 naprawdę mocny

GeForce RTX 4090 ma dostać GPU AD102, gdzie znajdziemy 12 klastrów przetwarzających grafikę, 144 SM i nawet aż 18432 rdzenie CUDA. Teoretyczna wydajność szacowana jest na około 80 teraflopsów. Na premierę jeszcze trochę sobie poczekamy. Nvidia planuje zaprezentować nową serię dopiero w drugiej połowie 2022 r.

