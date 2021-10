Tensor i Titan M2 to dwa autorskie chipy, które trafiły pod obudowę smartfonów Google Pixel 6. Pierwszy to procesor, który powstał we współpracy z Samsungiem. Drugi jest układem odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych użytkowników. Rzućmy sobie okiem na te rozwiązania.

Tensor oraz Titan M2 to chipy, które znajdziemy wewnątrz smartfonów Google Pixel 6 i 6 Pro. Te zostały zaprezentowane w trakcie wtorkowej konferencji. Nowe telefony otrzymały sporo autorskich rozwiązań. Do nich zaliczają się także wymienione układy. Zobaczmy, co mają do zaoferowania.

Google Tensor to autorski chip SoC

Google do tej pory stosowało we własnych smartfonach procesory Qualcomma. Wraz z modelami Pixel 6 zdecydowano się na autorski chip o nawie Tensor. Powstał on we współpracy z Samsungiem i został wykonany w 5-nm litografii. Zobaczmy, z czego składa się ten procesor.

Tensor z Google Pixel 6 to 8-rdzeniowy procesor typu 2 + 2 + 4. Pierwsze dwa rdzenie to ARM Cortex-X1 taktowane zegarem 2,8 GHz. Będą one wykorzystywane w trakcie najbardziej wymagających obliczeń. Następnie mamy dwa Cortex-A76 o częstotliwości 2,25 GHz. Całość uzupełniają cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A55 1,8 GHz. Firma chwali się, że wydajność CPU jest do 80 proc. lepsza w porównaniu do Snapdragona 765G z zeszłorocznego modelu.

Następnie mamy potężny układ graficzny Mali-G78 MP20. Tutaj Google chwali się wzrostem wydajności nawet na poziomie aż 370 proc. 20-rdzeniowy GPU to ten element chipu Tensor, który z pewnością się wyróżnia. Mocy z pewnością mu nie zabraknie.

Pixel 6 z Titan M2

Google w procesorze Tensor zintegrowało także nowy system bezpieczeństwa. Działa on we współpracy z nowym chipem Titan M2. Nie jest on bezpośrednio scalony z procesorem, ale zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych użytkowników smartfonów Pixel 6.

Firma chwali się, że chip Tensor został stworzony w bliskiej współpracy ze specjalistami z działu badawczo-rozwojowego Google Research. To pozwoliło na stworzenie konkretnej platformy AI/ML. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego udało się udoskonalić opcje obejmujące usuwanie rozmycia twarzy, tryb ruchu, tryb poprawy mowy w przypadku filmów czy HDRnet.

źródło: opracowanie własne