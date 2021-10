Apple M1 Max i Pro to nowe procesory, które znajdziemy w laptopach MacBook Pro. Są one bardzo wydajne i wnoszą nowe komputery na nowy poziom. Czym jednak różnią się oba układy Apple M1 Pro oraz Max od siebie? Zobaczmy, jakie są pomiędzy nimi różnice.

Apple M1 Pro to procesor dla tańszych MacBooków Pro

Apple M1 Pro znajdzie się pod obudową tańszych laptopów z linii MacBook Pro. Znajdziemy tu do 10 rdzeni CPU (w podstawowej wersji jest ich 8). Firma chwali się wzrostem wydajności nawet na poziomie do 3,7 razy względem układu z 2020 r. Procesor wykonany jest w 5-nm litografii i ma GPU składający się z 16 rdzeni. Poza tym znajdziemy tu maksymalnie 32 GB zunifikowanej pamięci, której przepustowość wynosi do 200 GB/s. SoC składa się z 33,7 mld tranzystorów. Procesor jest w stanie obsłużyć do dwóch zewnętrznych monitorów.

Apple M1 Max w droższych komputerach

Apple M1 Max to jeszcze bardziej złożony procesor, który też ma 10 rdzeni CPU wykonanych w litografii 5 nm. Ten układ składa się z aż 57 mld tranzystorów. Natomiast w przypadku GPU możemy tu liczyć na nawet 32 rdzenie. Firma chwali się, że podsystem graficzny oferuje nawet do 13 razy lepszą wydajność. Przepustowość pamięci wynosi do 400 GB/s i jej maksymalny rozmiar może mieć rozmiar w postaci 64 GB. Poza tym możemy tutaj liczyć na obsługę do czterech zewnętrznych wyświetlaczy.

Nowe procesory Apple to nie tylko różnice

Apple M1 Max i Pro to nie tylko różnice. Są też pewne elementy wspólne. Do nich z pewnością zalicza się nowy układ Neural Engine, który zaprojektowano pod kątem konkretnych zadań. Składa się on z 16 rdzeni i jest w stanie wykonać nawet 11 bilionów operacji na sekundę. Oba procesory wspierają także natywne kodowanie i dekodowanie ProRes, obsługują Thunderbolt 4 oraz Secure Enclave.

Apple M1 Pro Apple M1 Max Liczba rdzeni CPU 8 lub 10 10 Liczba rdzeni GPU do 16 do 32 Obsługiwany rozmiar pamięci do 32 GB do 64 GB Przepustowość pamięci 200 GB/s 400 GB/s Liczba tranzystorów 33,7 mld 57 mld Maksymalna liczba zewnętrznych monitorów 2 4 Thunderbolt 4 Tak Tak

źródło: opracowanie własne