Radeon RX 6900 XTX ma być kartą grafiki, która mogłaby w końcu pokonać model GeForce RTX 3090 marki Nvidia. W sieci pojawił się slajd z prezentacji, który pokazuje materiał poświęcony urządzeniu. Wygląda na to, że możemy spodziewać się naprawdę wydajnego sprzętu dla graczy. Zobaczmy, co wiadomo o specyfikacji technicznej.

Radeon RX 6900 XTX może mieć sporo wspólnego z wersją Liquid Cooled, którą AMD udostępniło partnerom OEM. Zastosowany układ GPU to najpewniej Navi 21 XTXH. Na załączonym slajdzie z prezentacji widać, że wydajność dla FP32 to aż 24,93 teraflopsów. To o 8 proc. więcej w porównaniu do karty 6900 XT. Podwyższona częstotliwość ma tu osiągnąć wartość nawet na poziomie 2,435 MHz.

Kompletna specyfikacja karty grafiki AMD Radeon RX 6900 XTX tajemnicą

Pełne specyfikacja techniczna karty Radeon RX 6900 XTX na razie jest tajemnicą. Spodziewajmy się jednak kości GDDR6 18 Gbps. Przepustowość pamięci może tu sięgnąć 576 GB/s. Na więcej szczegółów trzeba na razie poczekać.

