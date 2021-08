Radeon RX 8000 to karty grafiki AMD, które dostaną GPU oparte na RDNA 4. W sieci pojawiły się plotki o litografii. Kart Radeon RX 8000 prędko nie ujrzymy.

Radeon RX 8000 to karty grafiki marki AMD, których prędko nie zobaczymy. Najpierw czeka nas premiera modeli z serii 7000. Te ostatnie zostaną wprowadzone do oferty w 2022 r. Tymczasem w sieci pojawiły się plotki obejmujące mikroarchitekturę GPU RDNA 4, która zostanie wykorzystana w przyszłej generacji.

Jeśli nowe plotki są prawdziwe, to AMD w serii Radeon RX 8000 ma wykorzystać GPU oparte na RDNA 4, które zostaną wyprodukowane w litografii 3 i 5 nm. Choć wcześniejsze informacje mówiły tylko o drugim z wymienionych węzłów. Szczegóły na ten temat ujawnił leaker Greymon55.

Karty grafiki AMD Radeon RX 8000 dostaną kilka różnych GPU RDNA 4

W ramach mikroarchitektury RDNA 4 spodziewajmy się co najmniej kilku różnych GPU. Dostaną je różne karty graficzne z serii Radeon RX 8000 w zależności od półki cenowej. Będą to układy Navi 41, 42, 3 i 44. Pod warunkiem, że AMD pozostanie przy dotychczasowej nomenklaturze. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

