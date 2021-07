Snapdragon 898 to nadchodzący procesor firmy Qualcomm. Pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna układu. Zobaczmy, co wiemy o chipie Snapdragon 898.

Snapdragon 898 to najnowszy procesor firmy Qualcomm, który trafi do flagowców z Androidem w 2022 r. W sieci pojawiły się nowe informacje o układzie. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna nowego chipu. Zobaczmy więc, co ma zaoferować nowy SoC.

Snapdragon 898 otrzyma jeden najwydajniejszy rdzeń, którego zegar przekroczy barierę 3 GHz. Plotki mówią o tym, że Qualcomm obecnie celuje w wartość 3,09 GHz. Ma on bazować na Cortex-X2, ale to jeszcze nic pewnego. Pozostałe 7 autorskich rdzeni Kryo 780 ma być opartych na Cortex-A710 (3) i A510 (po 2 o różnych częstotliwościach).

Kompletna specyfikacja procesora Qualcomm Snapdragon 898 tajemnicą

Snapdragon 898 skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Kompletna specyfikacja techniczna nowego procesora firmy Qualcomm nie jest znana. Spodziewajmy się jednak nowego modemu 5G czy układu graficznego kolejnej generacji. Oficjalna zapowiedź chipu zapewne odbędzie się w grudniu 2022 r. Na więcej informacji będziemy musieli na razie jeszcze poczekać.

