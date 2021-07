GeForce RTX 40 to karty grafiki, które Nvidia wprowadzi w 2022 r. GPU z „Ada Lovelace” będą wykonane w 5 nm. Zobaczmy, co wiemy o GeForce RTX 4000.

Nvidia GeForce RTX 40 to nadchodzące karty grafiki, które będą bazować na designie „Ada Lovelace”. W sieci pojawiły się nowe plotki na ich temat. Jeśli im wierzyć, to zieloni sfinalizowali nad nim prace. Tym razem zdecydowano się na litografię w 5 nm, co będzie kolejnym przeskokiem. Produkcją GPU zajmie się TSMC.

Na razie nie wiadomo, jaki dokładnie proces produkcyjny wykorzysta w przypadku GPU „Ada Lovelace” Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Może to być N5 lub N5P. To wyjaśni się z czasem. Szczegóły dotyczące samej mikroarchitektury nie są na razie w pełni znane. Karty grafiki GeForce RTX 40 mają zadebiutować w 2022 r.

Karty grafiki Nvidia GeForce RTX 40 „Ada Lovelace” mogą mieć sfinalizowane specyfikacje

Źródło dodaje, że Nvidia mogła już nawet sfinalizować specyfikacje poszczególnych modeli z serii GeForce RTX 40. Początkowo pewnie zobaczymy modele 4700, 4800 i 4900. Te szczegóły też nie są jednak jeszcze znane. Powinniśmy je ujrzeć bliżej planowanego debiutu, który odbędzie się w 2022 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło