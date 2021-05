Snapdragon 888 Plus coraz bliżej. Platforma marki Qualcomm pojawiła się w Geekbench

Snapdragon 888 Plus to nowy procesor firmy Qualcomm. SoC został dostrzeżony w bazie Geekbench. Jest częściowa specyfikacja układu Snapdragon 888 Plus.

Snapdragon 888 Plus to procesor firmy Qualcomm, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz układ został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna platformy. Zobaczmy, czego można się spodziewać wraz z nadchodzącym chipem dla flagowców z Androidem.

Snapdragon 888 Plus będzie podkręconą wersją układu, który Qualcomm zaprezentował pod koniec 2020 roku. Baza Geekbench ujawnia, że podstawowy rdzeń dla wymagających obliczeń taktowany jest zegarem 3,0 GHz. Następnie mamy pozostałe trzy pracujące z częstotliwością 2,42 GHz. Pozostałe cztery to rdzenie do mniej wymagających obliczeń taktowanych zegarem 1,8 GHz.

Qualcomm Snapdragon 888 Plus to także szybszy GPU

Geekbench nie ujawnia nam informacji na ten temat, ale Snapdragon 888 Plus z pewnością dostanie także szybszy GPU. Ciągle będzie to Adreno 660. Qualcomm z pewnością zwiększy częstotliwość taktowania tego układu, co przełoży się na większą wydajność. Premiera musi być blisko.

