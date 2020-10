Radeon RX 6900 XT – tak wygląda GPU AMD Big Navi

Radeon RX 6900 XT to flagowa karta grafiki AMD. Dostanie GPU Big Navi. W sieci pojawiło się zdjęcie układu. Zobaczmy, co wiemy o modelu Radeon RX 6900 XT.

Radeon RX 6900 XT zostanie zaprezentowany przez AMD pod koniec tego miesiąca. Wtedy zobaczymy także inne karty grafiki z GPU opartymi na architekturze RDNA2. We flagowym modelu będzie to Big Navi 21. W sieci pojawiło się zdjęcie nowego układu graficznego. To ujawnia nam, że jest on naprawdę duży.

GPU Big Navi z karty grafiki Radeon RX 6900 XT możecie zobaczyć poniżej. Wyliczono, że ma on rozmiar około 536 mm2, a więc jest naprawdę duży. Są to jednak przybliżone kalkulacje, bo dokładne wymiary nie są znane. Układ powinien współpracować z kośćmi pamięci GDDR6 lub HBM2. Ciągle nie wiemy, na co zdecydowało się AMD.

Specyfikacja AMD Radeon RX 6900 XT z GPU Big Navi nadal tajemnicą

O karcie graficznej Radeon RX 6900 XT nadal wiadomo bardzo niewiele. Specyfikacja techniczna pozostaje tajemnicą. Nie jest jasnym nawet, na jakie kości zdecydowało się AMD i jak szeroki będzie interfejs pamięci. Pewne plotki mówią o 256-bitowej szynie, a inne o 512-bitowej. Sam rozmiar VRAM ma wynieść 16 GB.

Cena modelu Radeon RX 6900 XT też nie jest znana. Trudno powiedzieć, jak ta karta grafiki AMD będzie sobie radzić pod kątem wydajności z nowymi GeForce’ami. Wszystko wyjaśni się pod koniec tego miesiąca. Oficjalna zapowiedź już 28 października.

