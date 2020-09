GeForce RTX 3060 to karta grafiki, na którą ciągle czekamy. Plany firmy Nvidia potwierdził Galax. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu GeForce RTX 3060.

GeForce RTX 3060 to karta grafiki, której Nvidia nie zaprezentowała we wrześniu. Taki model już pojawiał się w przeciekach. Na debiut jednak cały czas czekamy. Tymczasem takie urządzenie zostało potwierdzone przez jednego z partnerów. Tym razem był to Galax. Dowód widać na poniższym zdjęciu z prezentacji.

Galax nie ujawnia nam nic o specyfikacji modelu Nvidia GeForce RTX 3060. Wiemy jednak, że w tym modelu (Ti/SUPER) pojawi się GPU Ampere GA104-200 i PCB GP142. Następnie mamy 4864 rdzeni CUDA i 38 jednostek SM. Spodziewajmy się również 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6.

Ponadto GeForce RTX 3060 ma otrzymać 256-bitową szynę pamięci. W tańszym modelu, który Nvidia też powinna wprowadzić do oferty, pewnie będzie to 6 GB pamięci na 192-bitowej szynie. Premiera powinna odbyć się za kilka tygodni. Jednak dokładny termin debiutu cały czas pozostaje tajemnicą. Tak jak i kompletna specyfikacja. Znane dane techniczne karty GeForce RTX 3060 znajdziecie poniżej. Na więcej szczegółów trzeba jeszcze poczekać.



Nvidia GeForce RTX 3060 Ti/Super – dane techniczne

GPU Ampere GA104-200 w 8 nm

w 8 nm 4864 rdzenie CUDA

38 jednostek SM

152 rdzenie Tensor

8 GB pamięci VRAM typu GDDR6

256-bitowa szyna pamięci

przepustowość pamięci do 448 GB/s

TDP na poziomie około 180-200 W

