GeForce RTX 3090 to nowa karta grafiki marki Nvidia, której premiera odbędzie się za kilka dni. W sieci pojawiły się zdjęcia urządzenia i to jest naprawdę duże. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy też, że cena GeForce RTX 3090 nie będzie niska. Zobaczmy, co już wiemy o tym sprzęcie.

Nvidia GeForce RTX 3090 to flagowa karta zielonych, której premiera odbędzie się już 1 września. Urządzenie doczekało się kolejnego przecieku. Tym razem są to zdjęcia prezentujące wersję Founders Edition. Wiemy też, że cena ma wynieść aż 1399 dolarów, a więc będzie to drogi sprzęt. Częściowa specyfikacja wyciekła do sieci już wcześniej.

Widzimy, że Nvidia GeForce RTX 3090 to potężna karta grafiki. Jest duża i zajmuje aż trzy sloty na płycie głównej. Widać także dwa wentylatory umieszczone po przeciwnych stronach. Obok dla porównania na zdjęciach umieszczono model 2080, który jest znacznie mniejszy.

GeForce RTX 3090 to flagowa karta grafiki, w której Nvidia umieściła układ GPU GA102 z co najmniej 5248 rdzeniami CUDA. Następnie mamy 24 GB pamięci VRAM i wiemy, że mają to być kości GDDR6X oraz 84 jednostek SM. Współczynnik TBP powinien wynieść około 350 W. Znane dane techniczne modelu Nvidia GeForce RTX 3090, które nie są jeszcze kompletne, znajdziecie poniżej.

Nvidia GeForce RTX 3090 – dane techniczne

GPU GA102 w 7 nm

co najmniej 5248 rdzeni CUDA

około 84 jednostek SM

24 GB pamięci VRAM typu GDDR6X

384-bitowa szyna pamięci

przepustowość pamięci ~ 1000 GB /s

współczynnik TBP ~ 350 W

źródło: Twitter