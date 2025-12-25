Aktualizacja One UI 8.5. Lista smartfonów Samsung, na których trwają testy

One UI 8.5 to duża aktualizacja na telefony marki Samsung, która obecnie znajduje się na etapie publicznego programu pilotażowego. Mogą ją testować właściciele Galaxy S25. Lista smartfonów, na których odbywają się wewnętrzne testy One UI 8.5 jest znacznie dłuższa. Samsung sprawdza oprogramowanie nawet na tanich modelach.

One UI 8.5 to aktualizacja, której publiczny program pilotażowy rozpoczął się w grudniu. Wraz z drugą betą z tego tygodnia oprogramowanie można testować również w Polsce. Jest to możliwe na modelach Samsung Galaxy S25. Okazuje się jednak, że producent prowadzi wewnętrzne testy także na innych telefonach. Do sieci przedostała się ich lista.

Lista smartfonów Samsung z testową wersją One UI 8.5

Samsun uruchomił publiczny program pilotażowy jedynie na modelach Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra, ale firma prowadzi również wewnętrzne testy na wielu innych smartfonach. Są to urządzenia z poniższej listy.

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A36

Galaxy A17

Galaxy A17 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Na liście są więc nawet najtańsze modele z serii A1x. Czy to oznacza, że do programu pilotażowego zostaną dopuszczone wszystkie wymienione wyżej smartfony? Nie, a jedynie część z nich. Można się spodziewać, że do testów wersji beta One UI 8.5 trafią niedługo urządzenia z serii S24 czy nowsze składaki. Być może także średniak A56. Nie będą to jednak wszystkie z wymienionych urządzeń.

Samsung testuje nowe oprogramowanie na części z własnych urządzeń po to, aby mógł je później możliwie szybko zaktualizować do sfinalizowanej wersji oprogramowania. Nie nastąpi to jednak na dniach.

Kiedy Samsung zacznie aktualizować smartfony do One UI 8.5

Obecnie trwa program pilotażowy nowej nakładki i prace nad nią nie zostały jeszcze ukończone. Spodziewamy się, że One UI 8.5 będzie gotowe na premierę telefonów z serii S26, których zapowiedź ma odbyć się w lutym na Unpacked 2026. Można więc zakładać, że proces aktualizacji na starsze telefony rozpocznie się w marcu.

Aktualizacja w pierwszej kolejności trafi na modele z serii S25, a potem także na S24 i inne. Proces potrwa zapewne kilka tygodni i zakończy się wiosną. W przypadku aktualnej wersji oprogramowania przebiegł całkiem sprawnie.

One UI 8.5 to duża aktualizacja oprogramowania oparta na Androidzie 16. Kolejną będzie już wydanie z numerkiem 9.0, które ma bazować na systemie Android 17. Premiera powinna odbyć się latem wraz ze składanymi smartfonami Z Fold 8 i Z Flip 8. Nieco wcześniej ruszy publiczny program pilotażowy wersji beta. W pierwszej kolejności uaktualnienie wypróbują właściciele modeli S26.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Gizmochina