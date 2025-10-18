Sony Xperia 1 VIII w drodze. Kiedy nowy smartfon? Co z premierą?

Sony Xperia 1 VIII to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Mimo problemów, które spotkały poprzednika. Telefon będzie dostępny w trzech wersjach, których nazwy kodowe dostrzeżono na stronie bazy związanej z eSIM. Czy Sony Xperia 1 VIII wprowadzi w końcu większe zmiany obejmujące dizajn?

Sony Xperia 1 VIII to nowy smartfon, który nadal jest w planach japońskiej marki. Jak dobrze wiemy, model 1 VII okazał się być pechowy i pojawiły się na tyle duże problemy, że producent musiał wstrzymać jego sprzedaż. Co z następną generacją? Kiedy odbędzie się premiera kolejnego flagowca firmy?

Kiedy premiera smartfona Sony Xperia 1 VIII

Japończycy nie poddają się i Sony Xperia 1 VIII to nowy smartfon, który ciągle jest w planach marki. Skąd to wiemy? Urządzenie dostrzeżono w bazie telefonów zgodnych z eSIM. Tam znaleziono trzy różne modele. Ukrywają się one pod nazwami kodowymi PM-1521-BV, PM-1522-BV oraz PM-1523-BV.

Czy mamy tutaj jednak do czynienia z trzema zupełnie odrębnymi wersjami telefonu? Serwis źródłowy punktuje, że są to raczej warianty tego samego urządzenia. Szczegóły nie są jednak znane i na razie owiane są tajemnicą. W każdym razie coś musi być na rzeczy.

Kiedy odbędzie się premiera modelu Sony Xperia 1 VIII? Jest oczywiście zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnej dacie debiutu. Można jednak zakładać, że nastąpi to po około roku od poprzednika, czyli w maju 2026 r. Sprzedaż na wybranych rynkach może ruszyć trochę później. Na przykład latem, bo z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w br.

Specyfikacja Sony Xperia 1 VIII owiana tajemnicą

Na temat smartfona Sony Xperia 1 VIII wiadomo obecnie bardzo niewiele, co nie powinno dziwić. Więcej szczegółów poznamy bliżej planowanej premiery, czyli pewnie dopiero w pierwszej połowie 2026 r. Czego można się spodziewać?

Jest w zasadzie pewne, że pod obudową smartfona Sony Xperia 1 VIII znajdzie się najnowszy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5, który najpewniej będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Obecnie SoC ten trafia do telefonów chińskich marek. Najpierw do Xiaomi 17, ale przed nami rychła premiera modeli Realme GT 8 Pro czy OnePlus 15, które zobaczymy jeszcze w tym miesiącu. Natomiast w listopadzie mają trafić na globalne rynki.

Nowy smartfon japońskiej marki skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Czy dizajn w końcu ulegnie większym zmianom, na co firma zdecydowała się w przypadku serii 10? Nie można tego wykluczyć i z pewnością byłby to dobry ruch. Telefon wręcz wymaga się dużego odświeżania skostniałego wzornictwa, ale plany producenta w tym zakresie nie są znane. Pozostaje jedynie wierzyć, że tak się stanie, bo w przeciwnym wypadku o rynkowy sukces z pewnością będzie jeszcze trudniej.

