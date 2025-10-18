tablety.pl

MacBook Air M5 w drodze. Nowy Mac Mini i Studio również
MacBook Air M5 w drodze. Nowy Mac Mini i Studio również

MacBook Air M5 to nowy laptop Apple, którego premiera ma odbyć się w 2026 r. W drodze są także nowe komputery Mac Mini i Studio, które również dostaną procesory z serii M5, w tym ich wersje Pro oraz Max. Kiedy je zobaczymy? Pewnie ciut później, bo najpierw w ofercie pojawi się MacBook Air M5, a pozostałe nowości potem.

Dawid Długosz

MacBook Air M5, Mac Mini M5 oraz Mac Studio z nowymi czipami Apple to nadchodzące komputery z logo nadgryzionego jabłka, które zobaczymy w ofercie w przyszłym roku. Nowy laptop może pojawić się nawet w pierwszym kwartale 2025 r. lub na początku drugiego. Informacje na temat nadchodzących produktów dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki.

Kiedy nowy laptop Apple MacBook Air M5

MacBook Air M5 to kolejny nowy laptop z najnowszym czipem Apple po modelu Pro, który zadebiutował kilka dni temu. Komputer jest tańszy od poprzednika, ale nadal nie kosztuje mało. Stąd też sporo osób czeka na implementację nowego układu w notebooku z serii Air.

Gurman twierdzi, że MacBook Air M5 pojawi się w ofercie Apple jeszcze wiosną 2026 r. Może to więc nastąpić pod koniec pierwszego kwartału lub w drugim przyszłego roku. Pamiętajmy też, że wcześnie w nadchodzącym roku mają zadebiutować nowe notebooki z serii Pro, które dostaną mocniejsze procesory w wersjach Pro oraz Max.

Nowy laptop Apple nie wprowadzi większych zmian w dizajnie. Ostatni raz miało to miejsce w 2022 r., a rok później do oferty trafił wariant z większym ekranem o przekątnej 15 cali. Prawdopodobnie do większego odświeżenia linii Air trzeba będzie poczekać do 2027 r.

Apple szykuje też komputery Mac Mini M5 i nowy Mac Studio

Nadchodzący MacBook Air to nie koniec nowości. Gurman twierdzi, że Apple intensywnie pracuje także nad nowymi komputerami stacjonarnymi. Pierwszym z nich jest Mac Mini M5, który opcjonalnie powinien być dostępny także w wersji z czipem Pro. Na jego temat nie wiadomo zbyt wiele. Premiera ma odbyć się w 2026 r., ale bardziej sprecyzowane plany marki w tej materii nie są na razie znane.

W przygotowaniu jest także nowy Mac Studio, który powinien dostać procesory M5 Pro i Max. Czy pojawi się także wariant Ultra? To na razie nie jest jasne, ale nie można nic wykluczyć. W międzyczasie Apple szykuje także dwa monitory, z których jeden będzie drugą generacją Studio Display.

Daty premiery tych nowości nie są znane i nie wiadomo, kiedy firma chce je wprowadzić do sprzedaży. W każdym razie w 2026 r. powinno pojawić się sporo nowych produktów z kategorii komputerów. Trwają też prace nad odświeżonym MacBookiem Pro, który ma dostać cieńszą konstrukcję oraz wyświetlacz OLED-owy. Do tej maszyny trafi również procesor M6, czyli kolejna generacja czipa z logo nadgryzionego jabłka.

źródło: Macrumors

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

