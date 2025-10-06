Apple od lat dostarcza klientom sprzęty, które cechują się najwyższą jakością. iPhone, iPad, Mac i Apple Watch – wszystkie te urządzenia są objęte roczną gwarancją producenta. Czy to dużo? Niekoniecznie – usterki i potencjalne awarie najczęściej zdarzają się już po tym okresie. Od 1 lipca 2025 roku iMad – Apple Business Partner i Authorized Service Provider, oferuje bezpłatną 3-letnią gwarancję na urządzenia Apple kupione w iMad.

iMad, jako pionier wśród autoryzowanych partnerów Apple w Polsce, wprowadza ten program, by zapewnić klientom jeszcze większy spokój i bezpieczeństwo.

Urządzenia objęte gwarancją

Co dokładnie obejmuje gwarancja, która chroni nasze sprzęty bez dodatkowych opłat aż przez trzy lata? Nowe urządzenia Apple kupione w iMad 01.07.2025 r. lub później i oryginalne akcesoria znajdujące się w pudełku z urządzeniem.

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie typy usterek obejmuje gwarancja?

Trzyletnia gwarancja obejmuje naprawę usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych, a gdy naprawa nie jest możliwa – wymianę urządzenia na nowe.

W ramach gwarancji iMad organizuje i pokrywa koszty transportu urządzenia do i z serwisu na terenie Polski.

Co ważne, 3-letnia gwarancja nie wiąże się z dodatkowymi kosztami i jest oferowana klientom prywatnym oraz przedsiębiorstwom, które kupią sprzęt Apple właśnie w iMad. Gwarancja iMad nie wyklucza się z gwarancją Apple ani z rękojmią – to dodatkowa ochrona bez żadnych kosztów.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Zalania urządzenia

Uszkodzeń mechanicznych

Usterek, które są wynikiem zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania sprzętu

Awarii które są wynikiem wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów

Napraw urządzeń z nieczytelnym numerem seryjnym

Gwarancja iMad nie zostanie uznana także w przypadku urządzeń pochodzących z kradzieży lub naprawianych w nieautoryzowanym serwisie. W celu zapoznania się z pełnym regulaminem i wyłączeniami gwarancji, odwiedź stronę https://imad.pl/trzy-lata-gwarancji-w-imad.

Gdzie oddać sprzęt do naprawy?

Możesz zgłosić usterkę online na stronie https://imad.pl/serwis. W zakładce „ZGŁOŚ NAPRAWĘ”, wybieramy „NAPRAWY PŁATNE I GWARANCYJNE”.

Wystarczy, że zalogujemy się na swoje konto iMad, wypełnimy krótki formularz i przygotujemy paczkę z urządzeniem do transportu.

Można też osobiście dostarczyć urządzenie do jednego z salonów stacjonarnych w następujących miastach:

Katowice, ul. Żelazna 2, 40-861;

Wrocław, ul. Nowy Targ 28, 50-141;

Warszawa, ul. Krucza 50, 00-025;

Kraków, ul. Świętego Filipa 17, 31-150.

Jak przygotować urządzenie do naprawy?

Przed wysyłką usuń kartę SIM i ewentualne naklejki zbliżeniowe, wyłącz blokady i zrób kopię zapasową. W trakcie serwisu urządzenie może zostać przywrócone do ustawień fabrycznych, a iMad nie wykonuje kopii danych.

Gwarancja przewiduje darmowy transport sprzętu, więc nie ponosimy dodatkowych kosztów. Po dostarczeniu sprzętu, specjaliści iMad zdiagnozują i usuną usterkę, wykorzystując do naprawy jedynie oryginalne części. Jeśli nie będzie to możliwe, wymienią urządzenie na nowe.

Czas gwarancji – kiedy biegnie od nowa?

Okres 3-letniej Gwarancji iMad wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia w iMad.

W przypadku wymiany urządzenia na nowe lub dokonania w nim napraw, termin 3-letniej Gwarancji iMad biegnie od nowa dla całego urządzenia.

Przy wymianie pojedynczych części czas gwarancji biegnie od nowa tylko dla tych elementów.

W pozostałych przypadkach okres ochrony wydłuża się o czas, przez który urządzenie znajdowało się w naprawie.

Jak sprawdzić status naprawy?

Status naprawy sprawdzisz w każdej chwili.

Najszybciej zrobimy to logując się na swoje konto klienta i wchodząc w zakładkę „Zgłoś naprawę”, a następnie „Sprawdź status naprawy”. Możemy też zadzwonić na infolinię iMad. Otrzymamy na niej wszystkie informacje na temat diagnozy, wymaganych działań i przewidywanego terminu ukończenia naprawy.

Dla osób mieszkających w pobliżu salonu iMad wygodnym rozwiązaniem będzie wizyta bezpośrednia.

Bez względu na wybór, zawsze mamy pewność, że naszym sprzętem zajmują się profesjonaliści a 3-letnia, bezpłatna gwarancja zapewni nam spokój i komfort posiadania w pełni sprawnego urządzenia marki Apple.