Aż 3 lata gwarancji na urządzenia kupione w iMad
Apple od lat dostarcza klientom sprzęty, które cechują się najwyższą jakością. iPhone, iPad, Mac i Apple Watch – wszystkie te urządzenia są objęte roczną gwarancją producenta. Czy to dużo? Niekoniecznie – usterki i potencjalne awarie najczęściej zdarzają się już po tym okresie.
Od 1 lipca 2025 roku iMad – Apple Business Partner i Authorized Service Provider, oferuje bezpłatną 3-letnią gwarancję na urządzenia Apple kupione w iMad.
iMad, jako pionier wśród autoryzowanych partnerów Apple w Polsce, wprowadza ten program, by zapewnić klientom jeszcze większy spokój i bezpieczeństwo.
Urządzenia objęte gwarancją
Co dokładnie obejmuje gwarancja, która chroni nasze sprzęty bez dodatkowych opłat aż przez trzy lata? Nowe urządzenia Apple kupione w iMad 01.07.2025 r. lub później i oryginalne akcesoria znajdujące się w pudełku z urządzeniem.
Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Jakie typy usterek obejmuje gwarancja?
Trzyletnia gwarancja obejmuje naprawę usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych, a gdy naprawa nie jest możliwa – wymianę urządzenia na nowe.
W ramach gwarancji iMad organizuje i pokrywa koszty transportu urządzenia do i z serwisu na terenie Polski.
Co ważne, 3-letnia gwarancja nie wiąże się z dodatkowymi kosztami i jest oferowana klientom prywatnym oraz przedsiębiorstwom, które kupią sprzęt Apple właśnie w iMad. Gwarancja iMad nie wyklucza się z gwarancją Apple ani z rękojmią – to dodatkowa ochrona bez żadnych kosztów.
Czego nie obejmuje gwarancja?
- Zalania urządzenia
- Uszkodzeń mechanicznych
- Usterek, które są wynikiem zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania sprzętu
- Awarii które są wynikiem wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów
- Napraw urządzeń z nieczytelnym numerem seryjnym
Gwarancja iMad nie zostanie uznana także w przypadku urządzeń pochodzących z kradzieży lub naprawianych w nieautoryzowanym serwisie. W celu zapoznania się z pełnym regulaminem i wyłączeniami gwarancji, odwiedź stronę https://imad.pl/trzy-lata-gwarancji-w-imad.
Gdzie oddać sprzęt do naprawy?
Możesz zgłosić usterkę online na stronie https://imad.pl/serwis. W zakładce „ZGŁOŚ NAPRAWĘ”, wybieramy „NAPRAWY PŁATNE I GWARANCYJNE”.
Wystarczy, że zalogujemy się na swoje konto iMad, wypełnimy krótki formularz i przygotujemy paczkę z urządzeniem do transportu.
Można też osobiście dostarczyć urządzenie do jednego z salonów stacjonarnych w następujących miastach:
- Katowice, ul. Żelazna 2, 40-861;
- Wrocław, ul. Nowy Targ 28, 50-141;
- Warszawa, ul. Krucza 50, 00-025;
- Kraków, ul. Świętego Filipa 17, 31-150.
Jak przygotować urządzenie do naprawy?
Przed wysyłką usuń kartę SIM i ewentualne naklejki zbliżeniowe, wyłącz blokady i zrób kopię zapasową. W trakcie serwisu urządzenie może zostać przywrócone do ustawień fabrycznych, a iMad nie wykonuje kopii danych.
Gwarancja przewiduje darmowy transport sprzętu, więc nie ponosimy dodatkowych kosztów. Po dostarczeniu sprzętu, specjaliści iMad zdiagnozują i usuną usterkę, wykorzystując do naprawy jedynie oryginalne części. Jeśli nie będzie to możliwe, wymienią urządzenie na nowe.
Czas gwarancji – kiedy biegnie od nowa?
Okres 3-letniej Gwarancji iMad wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia w iMad.
- W przypadku wymiany urządzenia na nowe lub dokonania w nim napraw, termin 3-letniej Gwarancji iMad biegnie od nowa dla całego urządzenia.
- Przy wymianie pojedynczych części czas gwarancji biegnie od nowa tylko dla tych elementów.
- W pozostałych przypadkach okres ochrony wydłuża się o czas, przez który urządzenie znajdowało się w naprawie.
Jak sprawdzić status naprawy?
Status naprawy sprawdzisz w każdej chwili.
Najszybciej zrobimy to logując się na swoje konto klienta i wchodząc w zakładkę „Zgłoś naprawę”, a następnie „Sprawdź status naprawy”. Możemy też zadzwonić na infolinię iMad. Otrzymamy na niej wszystkie informacje na temat diagnozy, wymaganych działań i przewidywanego terminu ukończenia naprawy.
Dla osób mieszkających w pobliżu salonu iMad wygodnym rozwiązaniem będzie wizyta bezpośrednia.
Bez względu na wybór, zawsze mamy pewność, że naszym sprzętem zajmują się profesjonaliści a 3-letnia, bezpłatna gwarancja zapewni nam spokój i komfort posiadania w pełni sprawnego urządzenia marki Apple.