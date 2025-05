iPad od lat cieszy się ogromną popularnością – zarówno wśród studentów, jak i profesjonalistów czy osób szukających idealnego urządzenia do codziennej rozrywki. Łączy w sobie funkcjonalność komputera, wygodę tabletu i intuicyjność typową dla urządzeń Apple. Wybór idealnego modelu zależy jednak od Twoich potrzeb – czy stawiasz na mobilność, moc obliczeniową, a może ekran do rysunku lub montażu wideo?

Sprawdź, który dostępny iPad w Lantre najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku.

iPad Air (M2) – lekki, szybki, gotowy na wszystko

Dla osób, które potrzebują większej mocy i możliwości, idealnym wyborem będzie dostępny iPad Air w Lantre. Ten model to doskonałe połączenie wydajności i mobilności – lekki, smukły i niezwykle szybki. Wyposażony w chip Apple M2, znany z komputerów Mac, iPad Air poradzi sobie z edycją wideo, pracą graficzną czy wielozadaniowością bez najmniejszego problemu.

Dostępny w wersji 11 i 13 cali, obsługuje Apple Pencil Pro oraz Magic Keyboard, co czyni z niego świetne narzędzie dla studentów, nauczycieli i kreatywnych profesjonalistów. Dzięki wsparciu Stage Managera i podłączaniu zewnętrznych monitorów sprawdza się także jako lekki komputer do pracy zdalnej.

iPad 11 w Lantre – codzienna mobilność i nowoczesny design

Dostępny iPad 11 w Lantre generacji to idealne urządzenie dla osób szukających funkcjonalnego, a jednocześnie przystępnego cenowo tabletu do codziennych zadań. Dzięki 11-calowemu wyświetlaczowi Liquid Retina oferuje większą powierzchnię roboczą niż poprzednik, jednocześnie zachowując kompaktowe wymiary, które ułatwiają korzystanie z urządzenia w podróży, na uczelni czy w pracy zdalnej.

iPad 11. generacji został wyposażony w procesor A14 Bionic, który zapewnia szybkie i płynne działanie aplikacji edukacyjnych, biurowych czy multimedialnych. Obsługa Apple Pencil (1. generacji) oraz klawiatury Smart Keyboard czyni z niego świetne narzędzie do notowania, szkicowania, pisania i edycji dokumentów. Nowoczesna konstrukcja bez przycisku Home i z czytnikiem Touch ID w przycisku bocznym nadaje mu elegancki, minimalistyczny wygląd.

To idealna propozycja dla uczniów, studentów i użytkowników domowych, którzy oczekują od iPada niezawodności i wszechstronności – zarówno do pracy, jak i do rozrywki. W sklepie Lantre model ten dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych oraz konfiguracjach pamięci, z możliwością zakupu w atrakcyjnych ratach i pełnym wsparciem autoryzowanego partnera Apple.

iPad Pro (M4) – sprzęt do zadań specjalnych

Jeśli szukasz absolutnie najwyższej wydajności, nie ma lepszej opcji niż dostępny iPad Pro w Lantre z procesorem M4. To urządzenie stworzone z myślą o profesjonalistach – grafikach, architektach, montażystach, twórcach 3D. Dzięki wyświetlaczowi Ultra Retina Tandem OLED i technologii ProMotion obraz jest niesamowicie ostry, kontrastowy i płynny.

Nowy iPad Pro dostępny jest w wersjach 11 i 13 cali. Obsługuje Apple Pencil Pro, który dzięki haptycznym reakcjom i funkcji „squeeze” oferuje bardziej naturalne wrażenia z rysowania niż kiedykolwiek wcześniej. Chip M4 zapewnia nie tylko ogromną moc, ale i energooszczędność, a całość zamknięta jest w najcieńszej obudowie w historii Apple. iPad Pro to idealne mobilne studio pracy i narzędzie do najbardziej wymagających zastosowań.

Zakup u autoryzowanego partnera to nie tylko gwarancja oryginalności, ale również pełne wsparcie serwisowe, dostęp do rat 0%, promocji studenckich i profesjonalnej obsługi. Lantre oferuje pełną gamę modeli iPadów, akcesoriów, klawiatur, rysików i futerałów – wszystko w jednym miejscu, zgodne z najnowszymi standardami Apple.

Wybór iPada do pracy i rozrywki nigdy nie był prostszy – od lekkiego i uniwersalnego iPada 11″, przez wydajnego i wszechstronnego iPada Air M2, aż po profesjonalnego iPada Pro M4. Każdy model oferuje inne możliwości, ale wszystkie łączy niezawodność, jakość wykonania i wsparcie ekosystemu Apple. Kupując urządzenie w sklepie takim jak Lantre, masz pewność, że Twoje potrzeby – zawodowe, edukacyjne czy kreatywne – będą w pełni zaspokojone.