Snapdragon 4s Gen 2 oficjalnie. Trafia pod obudowę Redmi A4 5G

Snapdragon 4s Gen 2 to nowy procesor Qualcomma dla tanich telefonów z 5G. Jednym z pierwszych smartfonów z tym układem jest Redmi A4 5G. To tani model marki Xiaomi, którego cena będzie bardzo atrakcyjna. Snapdragon 4s Gen 2 to czip, który wkrótce trafi do większej liczby niedrogich telefonów z Androidem.