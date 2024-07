iQOO WATCH GT zaprezentowany. Funkcjonalny smartwatch w dobrej cenie

iQOO Watch GT to niedrogi smartwatch, który debiutuje w ofercie marki należącej do Vivo. Zegarek jest funkcjonalny, a przy tym bardzo tani. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena iQOO Watch GT oraz specyfikacja techniczna urządzenia. Smartwatch trafi do sprzedaży już za kilka dni, ale na razie nie w Polsce.