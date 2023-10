Samsung Galaxy S24 Ultra wprowadzi wsparcie dla nowego formatu. Mowa o Ultra HDR, który jest obsługiwany w systemie Android 14, ale w nakładce One UI 6 go nie ma. To się zmieni wraz z premierą smartfonów z serii Samsung Galaxy S24, które zostaną oficjalnie zaprezentowane światu już na początku 2024 r.

Samsung Galaxy S24 wniesie różne udoskonalenia względem obecnej generacji flagowców marki. Wśród nowości ma pojawić się wsparcie dla nowego formatu, który jest już obsługiwany przez wybrane telefony chińskich producentów. Mowa o Ultra HDR, który został zaimplementowany w systemie Android 14 przez Google. Nowe informacje dostarczył sprawdzony w przeszłości leaker Ice Universe.

Format Ultra HDR najpewniej w One UI 6.1

Źródło informacji twierdzi, że wraz z premierą smartfonów Samsung Galaxy S24 na modelach Koreańczyków doczekamy się wsparcia dla Ultra HDR. Taki format nie znajduje się w nakładce One UI 6, choć bazuje ona na systemie Android 14 i w zasadzie nie było przeszkodą, aby rozwiązanie zaimplementować wcześniej. Tak się jednak nie stało i trzeba będzie poczekać dłużej.

Ultra HDR ma zostać dodany wraz z serią Samsung Galaxy S24, które będą pracowały pod kontrolą One UI 6.1. Wiemy, że w tej wersji nakładki pojawi się także dużo nowości opartych na sztucznej inteligencji. Czy jednak wraz z aktualizacją dla starszych modeli pojawi się nowy format? Tego na razie nie wiadomo i wyjaśni się to z czasem.

Google dodało wsparcie dla Ultra HDR wraz z Androidem 14 i pozwala to użytkownikom na przechwytywanie i przeglądanie zdjęć HDR na urządzeniach w takim formacie zamiast SDR. Rozwiązanie w smartfonach Samsung Galaxy S24 poprawi także jakość oglądania zdjęć, ponieważ obrazy HDR nie pozostaną odwzorowane na zakres wyświetlania SDR. Dzięki temu zostanie zachowana jasność, kontrast i zakres kolorów oryginalnego HDR zdjęcia bez wpływu na oglądanie.

Samsung Galaxy S24 z jaśniejszym ekranem

Wsparcie dla formatu Ultra HDR wiąże się przy okazji z inną informacją związaną z wyposażeniem smartfonów z serii Samsung Galaxy S24. Mowa o jasnych ekranach, które mają osiągać 2500 nitów. Nie jest to co prawda rekordowa wartość, bo chińscy producenci stosują już wyświetlacze o jasności do 3000 nitów, ale to i tak więcej niż dotychczas, co z pewnością cieszy.

Wiele przecieków mówi o tym, że premiera smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 Ultra zostanie nieco przyspieszona względem poprzedniej generacji. Tegoroczne modele zaprezentowano na początku lutego. W 2024 r. debiut ma odbyć się jeszcze w styczniu. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie, ale coś musi być na rzeczy. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów. Im bliżej będziemy oficjalnej premiery, tym mniej detali będzie owianych tajemnicą.

