Samsung Galaxy Z Fold 5 z procesorem Snapdragon 8 Gen 2

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, który zadebiutuje w drugiej połowie 2023 r. Niedawno pojawiły się plotki obejmujące prognozę sprzedaży. Teraz do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Na tego typu informacje jest co prawda wcześnie, ale coś może być na rzeczy.

Źródło twierdzi, że Samsung Galaxy Z Fold 5 otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Nowy SoC Qualcomma dla flagowców, którego premiera odbędzie się w listopadzie. Najpierw ma on trafić do smartfonów Xiaomi 13. Ujawniono także pewne szczegóły obejmujące aparaty fotograficzne.

Samsung Galaxy Z Fold 5 z głównym sensorem 50 MP

Samsung Galaxy Z Fold 5 ma otrzymać aparat fotograficzny z głównym sensorem ISOCELL GN3 z matrycą 50 MP. Natomiast kamerka do selfie ma dostać czujnik 12 MP. Więcej szczegółów nie podano, ale z drugiej strony jest też na nie trochę zbyt wcześnie. Wszak przed nami dopiero premiera 4. generacji składanych smartfonów. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejne informacje.

źródło