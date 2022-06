Xiaomi Book S 12.4 z Windows 11 oficjalnie. Cena i specyfikacja

Xiaomi Book S 12.4 to nowy tablet z systemem Windows 11 dla ARM, który doczekał się debiutu w Europie. Specyfikacja techniczna urządzenia obejmuje dotykowy ekran WQHD oraz procesor Snapdragon 8cx Gen 2. Cena Xiaomi Book S 12.4 jest całkiem atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co ten tablet ma do zaoferowania.