macOS 12.3 dostępny. Aktualizacja Apple dla Mac wprowadza ciekawe nowości

macOS 12.3 RC to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Mac. Apple wprowadza tu ciekawe nowości i wśród nich jest przede wszystkim wyczekiwana uniwersalna kontrola. Co nowego jeszcze wniesie to uaktualnienie i kiedy zobaczymy finalną wersję macOS 12.3 dla wszystkich użytkowników komputerów Mac?