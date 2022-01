Tablet dla seniora to idealny pomysł na prezent. Tym bardziej że przed nami Dzień Dziadka oraz Babci. Te wszechstronne urządzenia pozwolą być naszym najbliższym na bieżąco w kontakcie oraz ułatwią codzienne czytanie artykułów, oglądanie filmów czy przeglądanie zdjęć. Jaki sprzęt tego typu wybrać i czym warto się kierować w trakcie zakupu? Odpowiedzmy na to i inne pytania.

Czym się kierować wybierając tablet dla seniora

Decydując się na tablet dla seniora należy z pewnością zwrócić uwagę na kilka aspektów. Są to rozmiar ekranu, wbudowana pamięć i bateria, procesor czy dodatkowe funkcje multimedialne. To pozwoli nam wybrać odpowiednie urządzenie dla dziadka czy babci.

Ekran tabletu dla seniora powinien być odpowiednio duży. Najlepiej więc w trakcie wyboru pominąć modele z wyświetlaczami o przekątnej 7 cali lub mniejszej. Optymalnym wyborem będą urządzenia wyposażone w ekrany o przekątnej około 8-11 cali. Zapewnią wygodę w trakcie użytkowania, a przy tym nie będą zbyt duże i za ciężkie, co sprawiłoby, że staną się nieporęczne.

Optymalne podzespoły i bateria

Tablet dla seniora powinien mieć sporo pamięci, aby pomieścić aplikacje i multimedia. Najlepiej wybierać modele z co najmniej 64 GB miejsca na pliki. Pamiętając jednak o tym, że często da się je rozszerzyć z użyciem kart microSD. To samo dotyczy baterii. Powinna być pojemna, co zapewni optymalny czas pracy na baterii na jednym naładowaniu. Nasz dziadek czy babcia nie będą musieli wtedy zbyt często sięgać po ładowarkę. Natomiast wydajny procesor zapewni odpowiednią wydajność oraz płynne działanie.

Funkcje multimedialne

Odpowiedni tablet dla seniora to nie tylko wyraźny ekran. Warto też zwrócić uwagę na system głośników. Te powinny być odpowiednio głośne i przy okazji mogą wspierać nowoczesne technologie, jak na przykład Dolby Atmos, co będzie miłym dodatkiem. Natomiast aparat fotograficzny powinien mieć sensor co najmniej z matrycą 5 czy lepiej 8 MP, co pozwoli robić zdjęcia w lepszej jakości. W przypadku przedniej kamerki ważna będzie odpowiednia jakość w trakcie wideorozmów z dziadkiem czy babcią.

Te tablety warto kupić na Dzień Dziadka i Babci

Lenovo Tab M8

Lenovo Tab M8 to tablet, który z pewnością sprawdzi się w roli prezentu dla dziadka i babci. Ma 8-calowy ekran IPS, jest poręczny, a wbudowana bateria o pojemności 5000 mAh zapewni nawet do 18 h pracy (w trakcie przeglądania internetu). Miłym dodatkiem są głośniki z technologią Dolby Atmos. Sprzęt nie jest drogi i możecie go nabyć za około 500 zł.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite to kolejny tablet będący dobrą propozycją dla seniora. Duży wyświetlacz o przekątnej 10,4 cala pozwoli na wygodną pracę dla dziadka lub babci, którzy mają problemy ze wzrokiem. Duża pamięć 128 GB pozwoli pomieścić sporo multimediów. Ponadto można ją rozbudować z użyciem karty microSD o pojemności aż 1000 GB. Sprzęt kupicie za około 1850 zł.

Lenovo Yoga Tab 11

Lenovo Yoga Tab 11 to multimedialny tablet o wszechstronnych zastosowaniach. Konkretne wyposażenie zapewni płynne działanie, a duży ekran o przekątnej 11 cali wygodę w trakcie użytkowania. Na uwagę w tym modelu zasługuje przede wszystkim bardzo pojemna bateria, dużo pamięci oraz specjalna podstawka, która pozwoli postawić sprzęt w odpowiedniej pozycji. Model kosztuje mniej niż 1,9 tys. zł.

Samsung Galaxy Tab Active 3

Samsung Galaxy Tab Active 3 to doskonały wybór dla babci czy dziadka, którzy ogólnie mają „pecha” do elektroniki. Urządzenie ma konkretne podzespoły, ale wyróżnia się przede wszystkim wzmocnioną obudową, która wytrzyma nawet upadek z większej wysokości. Z tego powodu jest to zakup wart rozważenia, a cena to około 2 tys. zł.

