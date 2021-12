Tablet to świetny pomysł na prezent pod choinkę. Tego typu urządzenia mają wiele zastosowań i z pewnością każdy obdarowany ucieszy się z takiego sprzętu. Jaki tablet kupić, aby nie przepłacić? Wybraliśmy dla was kilka propozycji na prezenty w różnych przedziałach cenowych. Na te modele warto zwrócić uwagę.

Święta są już blisko i czas najwyższy, aby zakupić prezenty dla bliskich. Może więc warto zdecydować się na wybór tabletu pod choinkę? To wszechstronne urządzenia, które doceni w zasadzie każdy. Zerknijcie na nasze propozycje.

Lenovo Tab M8

Lenovo Tab M8 to niedrogi tablet, który z pewnością sprawdzi się w roli prezentu. W naszym sklepie Sferis model kupicie za mniej niż 500 złotych. Nie będzie to więc duży wydatek, a sam podarunek na pewno sprawi radość. Urządzenie ma 8-calowy ekran HD, głośnik z technologią Dolby Audio czy baterię o pojemności 5000 mAh, która zapewni optymalny czas pracy na jednym naładowaniu. Będzie to idealny wybór dla niewymagających użytkowników.

Samsung Galaxy Tab A7 z LTE

Samsung Galaxy Tab A7 to propozycja dla bardziej wymagających użytkowników i z pewnością takich, którzy są bardzo mobilni. Czytelny wyświetlacz oferuje obraz w jakości WUXGA+ (2000 x 1200 pikseli), a wbudowany modem LTE i slot dla karty SIM sprawi, że z tabletu będzie można korzystać (z dostępem do internetu) w zasadzie z każdego miejsca, gdzie tylko jest dostęp do sieci. Wbudowana bateria o pojemności ponad 7000 mAh zapewni długi czas pracy. Sprzęt kosztuje mniej niż 1300 złotych.

Lenovo Yoga Smart Tab 10.1

Lenovo Yoga Smart Tab 10.1 to kolejny tablet dla fanów multimediów. Świadczy o tym wysokiej klasy ekran IPS o wysokiej rozdzielczości oraz dwa głośniki oferuje dźwięk z technologią Dolby Atmos, który opływa użytkownika. Miłym dodatkiem jest specjalna podstawka, która pozwala ustawić urządzenie w dowolnej pozycji. Ponadto model oferuje głęboką integrację z Asystentem Google. Wszystko to można otrzymać w cenie nieco powyżej 1000 złotych.

Apple iPad Pro

iPad Pro to tablet dla najbardziej wymagających. To uniwersalne urządzenie sprawdzi się doskonale w wielu zadaniach. Doceni go grafik, inżynier dźwięku i każdy specjalista, który do pracy wymaga mobilności, co potwierdza wbudowany modem łączności z sieciami komórkowymi. Apple użyło tu podzespoły z najwyższej półki i materiały klasy premium. Ponadto urządzenie objęte jest doskonałym wsparciem, na przykład w postaci aktualizacji oprogramowania, które producent będzie dostarczać przez kilka lat. Cena to 6149 złotych.

Lenovo Yoga Tab 11

Lenovo Yoga Tab 11 to tablet, który również znajdzie uznanie wśród fanów multimediów. Użytkownicy mogą liczyć na wysokiej klasy 11-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2K z technologią Dolby Vision. Sercem sprzętu jest procesor MediaTek Helio G90T. Na wyposażeniu są także cztery głośniki opracowane we współpracy JBL w technologii Dolby Atmos. Tablet pozwala na pracę z użyciem piórka Lenovo Precision Pen 2. W mocniejszej konfiguracji sprzętowej z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane model kosztuje 1699 złotych.

Zawsze możecie oczywiście rozważyć także inny tablet pod choinkę. W naszym sklepie Sferis znajdziecie naprawdę wiele różnych modeli na każdą kieszeń.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Windows 11