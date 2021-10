Samsung Galaxy S22 Ultra ma dostać ta aparat fotograficzny o dużych możliwościach. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna obejmująca szczegóły kamery. Główny sensor to Isocell HM3 z matrycą 108 MP. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra dostanie aparat fotograficzny, który zostanie przeprojektowany. Same zmiany obejmujące design to nie wszystko. Nowa kamera ma zaoferować więcej możliwości. Teraz do sieci przedostała się jej specyfikacja techniczna. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Aparat fotograficzny flagowca Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma główny sensor Isocell HM3 typu 1/1.33″ z matrycą 108 MP. Połączony z nim obiektyw zaoferuje światło przysłony f/1.8. Następnie mamy czujnik Sony 1/2.55″ 12 MP. Pojawią się także dwa nowe sensory japońskiego producenta, które zostaną połączone z matrycami 10 MP. Te ostatnie mają m.in. obsługiwać zoom.

Samsung Galaxy S22 Ultra skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Premiera nowego flagowca ma odbyć się w przyszłym kwartale. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana, ale wiemy o niej całkiem sporo. Znane dane techniczne telefonu widać poniżej.

Samsung Galaxy S22 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

procesor Exynos 2200 lub Snapdragon 898

12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 12 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

S Pen

czytnik linii papilarnych

163,2 x 77,9 x 8,9 mm

Android 12 z One UI 4

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło