Samsung Galaxy Watch 4 to nowe smartwatche. Nie połączymy ich jednak z iPhone’ami. Samsung wraz z Galaxy Watch 4 nie zapewnił zgodność z iOS.

Samsung Galaxy Watch 4 w końcu doczekał się debiutu. Jeśli macie iPhone’y i szukacie alternatywy dla Apple Watchy, to te smartwatche nie będą dla was. Z prostej przyczyny. Producent wraz z nowymi zegarkami nie zapewnia zgodności z platformą iOS. Choć do niedawna tak przecież było.

Na oficjalnej stronie poświęconej smartwatchom Samsung Galaxy Watch 4 rzeczywiście widnieje informacja o zgodności. Tam możemy przeczytać, że kompatybilność zapewniona jest tylko z telefonami z systemem Android 6.0 Marshmallow lub nowszymi wersjami oprogramowania Google oraz mającymi co najmniej 1,5 GB pamięci RAM. O iPhone’ach z iOS nie ma tam informacji.

Samsung Galaxy Watch 4 niezgodny z iPhone’ami z iOS, ale starsze smartwatche tak

Warto dodać, że zmiana wprowadzona wraz z zegarkami Samsung Galaxy Watch.4 nie ma wpływu na starsze smartwatche. Modele pracujące pod kontrolą Tizen OS zgodności nie utraciły. Tu kompatybilność z iPhone’ami z iOS pozostała zachowana, co na pewno cieszy. W przypadku nowych z czasem być może dojdzie do zmiany.

