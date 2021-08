IQOO 8 Pro to nowy flagowiec marki. Premiera jest blisko. W sieci pojawiły się rendery i cena smartfona. Zobaczmy, co wiemy o modelu IQOO 8 Pro.

IQOO 8 Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki, który już pojawiał się w przeciekach. W końcu w sieci pojawiła się cena. Są też rendery smartfona, które widzimy w tym artykule. Częściowa specyfikacja techniczna wyciekła wcześniej. Zobaczmy sobie, ile zapłacimy za IQOO 8 Pro i co wiemy o tym telefonie.

Cena IQOO 8 Pro wyniesie 5299 juanów (ok. 3,2 tys. zł). Dotyczy to wersji smartfona mającego 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Rendery ujawniają wygląd aparatu fotograficznego. Wiemy, że główny sensor ma matrycę 50 MP, a dodatkowy obiektyw ultraszerokokątny wspomagany jest przez czujnik 48 MP. Pojawi się także kamerka do zoomu będącą odpowiednikiem 60 mm. Optyczne zbliżenie ma być 2,5-krotne.

Kompletna specyfikacja IQOO 8 Pro nadal tajemnicą

Pełna specyfikacja techniczna IQOO 8 Pro na razie nie wyciekła do sieci. Wiemy jednak, że pod obudową znajdzie się wydajny procesor Snapdragon 888+, który trafił także do modelu Xiaomi Mi Mix 4. Spodziewamy się także baterii z bardzo szybkim ładowaniem o mocy 120 W.

