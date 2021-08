Android 12 beta 4 zawiera easter egg oparty na Material You

Android 12 beta 4 zawiera już nowy easter egg. Google oparło go na Material You. Zobaczymy sobie, jak prezentuje się easter egg z Androida 12.

Android 12 beta 4 to najnowsze wydanie poglądowe nowej platformy Google, które ujawniło nam pewne szczegóły o telefonach Pixel 6. Jest to już ostatnia tego typu wersja przed finalną odsłoną. Tak więc już teraz zdecydowano się na wprowadzenie nowego easter egg. Ten oparty jest na nowym języku projektowania Material You. Zobaczmy sobie, jak wygląda.

Nowy easter egg z systemu Android 12 łączy w sobie dwunastkę oraz Material You. Jest więc bardzo kolorowy i nawiązuje do samej wersji oprogramowania. Dlatego Google zdecydowało się tu wykorzystać tarczę zegara. Jest on animowany i wyciąga dominujące kolory z tła ustawionego na telefonie.

Easter egg z Material You z systemu Android 12 beta 4 ma element interaktywny

Wspomniany easter egg ma ciekawy element interaktywny, który można aktywować w bardzo prosty sposób. Można to zrobić po przekręceniu wskazówek zegara zgodnie z ich ruchem. W przypadku żywych tapet powoduje to przyspieszenie animowanych elementów tła. Prezentują to załączone w tym artykule animacje.

