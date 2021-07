Huawei MatePad 11 to nowy tablet z HarmonyOS 2.0. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Zobaczmy, co oferuje Huawei MatePad 11.

Huawei MatePad 11 to kolejny tablet z HarmonyOS 2.0, czyli autorskim oprogramowaniem firmy. Cena w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 2499 juanów (ok. 1475 zł). Wersja z 256 GB miejsca na dane kosztuje 3299 juanów (ok. 1945 zł). Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu Huawei MatePad 11.

Tablet ma 10,95-calowy ekran o rozdzielczości WQXGA, który jest w stanie prezentować obraz w 120 Hz. Wyświetlacz Huawei MatePad 11 pozwala na pracę z użyciem M-Pencil 2. Następnie mamy procesor Snapdragon 865 wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64, 128 lub 256 GB miejsca.

Huawei MatePad 11 ma też baterię o pojemności 7250 mAh. Wspiera ona ładowarki o mocy do 22,5 W. Tylny aparat fotograficzny ma sensor 13 MP, a przednia kamerka 8 MP. Są też cztery głośniki. Całość pracuje pod kontrolą wspomnianego HarmonyOS 2.0. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Huawei MatePad 11 – specyfikacja techniczna

10,95-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 865

6 GB pamięci RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 MP f/1.8

bateria o pojemności 7250 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1 LE

GPS/GLONASS

USB C

cztery głośniki

253,8 x 165,3 x 7,25 mm

485 g

HarmonyOS 2.0

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło