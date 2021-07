Samsung Galaxy A03s w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A03s to smartfon, który jest blisko. Pojawił się w Geekbench, a tam częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Samsung Galaxy A03s.

Samsung Galaxy A03s to tańszy smartfon koreańskiej marki, którego w maju mogliśmy oglądać na renderach. Teraz dostrzeżono go w bazie popularnego benchmarku Geekbench. Tam pojawia się jego częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o wyposażeniu modelu Samsung Galaxy A03s.

Samsung Galaxy A03s przetestowany w Geekbench ma procesor MediaTek Helio G35. SoC wspomagany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracowała pod kontrolą Androida 11. Oczywiście zapewne z autorską nakładką One UI. Więcej informacji baza benchmarku nam nie ujawnia.

Wiemy też, że Samsung Galaxy A03s ma 6,5-calowy ekran LCD ze wcięciem u góry w postaci łezki. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP. Pozostałe dwa mają matryce 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A03s – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o nieznanej rozdzielczości

procesor MediaTek Helio G35

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 + 2 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI

