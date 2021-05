Nokia C20 Plus w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Nokia C20 Plus to tańszy smartfon HMD Global. Dowodzi tego częściowa specyfikacja techniczna, którą dostrzeżono w Geekbench. Nokia C20 Plus musi być blisko.

Nokia C20 Plus to smartfon Finów z HMD Global, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz pojawiła się jego częściowa specyfikacja techniczna. Została ona dostrzeżona w bazie benchmarku Geekbench, gdzie znaleziono ten telefon. Wiemy, jaki procesor użył producent i ile pamięci RAM ma urządzenie.

Nokia C20 Plus dostrzeżona w bazie benchmarku Geekbench ma 8-rdzeniowy procesor dla smartfonów z niższej półki. To układ Unisoc SC9863A z GPU IMG8322. SoC wspomagany jest przez 3 GB pamięci operacyjnej RAM. Poza tym całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11.

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Nokia C20 Plus tajemnicą

Wiemy też, że Nokia C20 Plus ma dużą baterię o pojemności 5000 mAh oraz to, iż nie dostanie czytnika linii papilarnych. Na więcej informacji o specyfikacji trzeba będzie poczekać. Pewnym jest jednak, co już sugeruje znane wyposażenie tego smartfona, że nie będzie to drogi sprzęt. Cena powinna być niska.

