OnePlus Nord 2 potwierdzony przez producenta. Co wiemy o tym smartfonie?

OnePlus Nord 2 to nadchodzący smartfon marki. Firma potwierdziła jego nazwę. Dostrzeżono ją na jednej ze stron. Zobaczmy, co wiemy o OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Chiński producent w rzeczywistości ma szykować kilka modeli z tej serii. Ten wymieniony wyżej jest jednym z nich. Jego nazwa została dostrzeżona na jednej ze stron. Dokładnie tej poświęconej promocji Stadia Premiere Edition, która dotyczy Wielkiej Brytanii Francji i Niemiec.

Nazwa OnePlus Nord 2 pojawia się w sekcji FAQ (odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania) wspomnianej akcji. Poniżej zrzut ekranowy, który to potwierdza. Promocja ma potrwać do 30 września. To daje nam wskazówkę odnośnie daty premiery. Ta zapewne odbędzie się jeszcze przed tą datą, ale konkretny termin nie jest znany.

Specyfikacja techniczna OnePlus Nord 2 tajemnicą

O OnePlus Nord 2 na razie wiadomo bardzo niewiele. Pewne plotki mówią o tym, że ma dostać procesor MediaTek Dimensity 1200, a to przy okazji oznacza wsparcie dla sieci 5G, co jednak zaskoczeniem nie jest. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Premiera zapewne odbędzie się latem.

